Регистрация рождения ребенка за границей: куда обращаться и какие документы подавать

Для государственной регистрации рождения ребенка за границей нужно обратиться в дипломатические представительства и консульские учреждения Украины.

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Чтобы зарегистрировать новорожденного ребенка за границей, граждане должны обратиться в дипломатические представительства и консульские учреждения Украины. Об этом сообщает Министерство юстиции.



Государственная регистрация рождения ребенка за границей происходит на основе письменного или устного заявления родителей или одного из них, поданного в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей.



В случае несостоятельности родителей регистрация ребенка может производиться его родственниками.



После заявления родителей ребенка или других лиц консул проводит регистрацию рождения ребенка с одновременным определением его происхождения и присвоением фамилии, имени и отчества.



Заявление о регистрации рождения ребенка родители обязаны подать не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка.



Для регистрации необходимо предъявить консулу следующие документы:



– документ медицинского учреждения о рождении ребенка или справку от врача, который оказывал помощь при родах.



– паспорт или другие документы, удостоверяющие личности родителей (родителя).



– документ, являющийся основанием для внесения сведений об отце (свидетельство о браке, заявление матери, заявление отца о признании отцовства и т.п.).



В Минюстиции напоминают, что регистрация рождения, а также выдача свидетельства о регистрации этого акта гражданского состояния производится без взимания консульского сбора.

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