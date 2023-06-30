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  1. В Украине

СБУ нейтрализовала агентурную сеть фсб, которая наводила вражеские «Смерчи» и «Ураганы» на Харьков

12:03, 30 июня 2023
Злоумышленники пытались выявить направления перекидывания подразделений ВСУ, задействованных в контрнаступлении на восточном фронте.
СБУ нейтрализовала агентурную сеть фсб, которая наводила вражеские «Смерчи» и «Ураганы» на Харьков
Фото: СБУ
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Служба безопасности нейтрализовала агентурную сеть фсб в результате многоэтапной спецоперации в Харькове. В состав вражеской группы входили трое местных жителей, которые собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона. Об этом сообщает СБУ.

Прежде всего злоумышленники пытались выявить направления перекидывания подразделений ВСУ, которые задействованы в контрнаступлении украинских войск на восточном фронте.

Их интересовали также маршруты движения и пункты временного хранения иностранного вооружения и боеприпасов Сил обороны.

Полученные сведения российские агенты переправляли в ФСБ через мессенджер Телеграм.

Развединформация требовалась оккупантам для подготовки и проведения массированных ракетных ударов по Харькову с использованием российских реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган».

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников во время выполнения ими враждебных задач.

По данным следствия, они были вовлечены в негласное сотрудничество кадровым сотрудником фсб в начале полномасштабного вторжения рф. Среди завербованных был бывший преподаватель местного военно-учебного заведения.

Во время обысков у злоумышленников обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами переписки с врагом.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время каждому из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

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