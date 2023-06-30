Пенсии в Украине: кому не повысят выплаты в 2023 году

Некоторые категории украинцев вообще не получат повышения своих пенсий в 2023 году.

В 2023 году было запланировано проведение 3 повышений пенсии. Индексация пенсий в марте, перерасчет работающим пенсионерам в апреле и июльское повышение для украинцев, которые вышли на пенсию по специальному закону. Но есть пенсионеры, которым не стоит рассчитывать на увеличение пенсий.

Так, под повышение не попали:

работающие пенсионеры, имеющие низкий страховой стаж, и выплаты менее 2 100 гривен;

бывшие работники прокуратуры;

те, чьи пенсии превышают максимально установленный законом размер в 20 930 гривен;

получающие ежемесячное пожизненное денежное содержание (например, судьи).

В Пенсионном фонде сообщили, что пенсии пересчитали более 654,9 тыс. человек, размер пенсии увеличен более 401 тысячи человек, средний размер повышения — 221,74 грн. Выплата перечисленных с 1 апреля пенсий производится в июне в установленные пенсионерам даты выплаты с доплатой за апрель и май.

Указано, что перерасчет пенсии в связи с учетом страхового стажа, после назначения/предварительного перерасчета пенсии, произведен для 537,5 тысяч украинцев. Из указанного количества пенсионеров размер пенсии увеличен для 327,2 тысячи, а средний размер повышения составил 179,47 гривны.

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