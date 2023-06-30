Пенсії в Україні: кому не підвищать виплати у 2023 році

працюючі пенсіонери, які мають низький страховий стаж, та виплати менше 2 100 гривень;

колишні працівники прокуратури;

ті, чиї пенсії перевищують максимально встановлений законом розмір 20 930 гривень;

отримуючі щомісячне довічне грошове утримання.

У Пенсійному фонді повідомили, що пенсії перерахували понад 654,9 тис. осіб, розмір пенсії збільшено понад 401 тисячу осіб, середній розмір підвищення – 221,74 грн. Виплата перерахованих з 1 квітня пенсій провадиться у червні у встановлені пенсіонерам дати виплати з доплатою за квітень та травень.

Вказано, що перерахунок пенсії у зв’язку з урахуванням страхового стажу після призначення/попереднього перерахунку пенсії здійснено для 537,5 тисяч українців. Із зазначеної кількості пенсіонерів розмір пенсії збільшено на 327,2 тисячі, а середній розмір підвищення становив 179,47 гривні.

Перерахунок пенсії у зв’язку з урахуванням страхового стажу та заробітної плати після призначення/попереднього перерахунку пенсії здійснено 117,4 тис. осіб. Зі вказаної чисельності пенсіонерів розмір пенсії збільшено у 73,8 тис. осіб, середній розмір підвищення – 409,16 грн.

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