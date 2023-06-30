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  1. В Україні

Пенсії в Україні: кому не підвищать виплати у 2023 році

17:36, 30 червня 2023
Певні категорії українців взагалі не отримають підвищення своїх пенсій у 2023 році.
Пенсії в Україні: кому не підвищать виплати у 2023 році
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У 2023 році було заплановано проведення трьох підвищень пенсії. Індексація пенсій у березні, перерахунок працюючим пенсіонерам у квітні та липневе підвищення для українців, які вийшли на пенсію за спеціальним законом. Але є пенсіонери, котрим не варто розраховувати на збільшення пенсій.

Тож під підвищення не потрапили:

  • працюючі пенсіонери, які мають низький страховий стаж, та виплати менше 2 100 гривень;
  • колишні працівники прокуратури;
  • ті, чиї пенсії перевищують максимально встановлений законом розмір 20 930 гривень;
  • отримуючі щомісячне довічне грошове утримання.

У Пенсійному фонді повідомили, що пенсії перерахували понад 654,9 тис. осіб, розмір пенсії збільшено понад 401 тисячу осіб, середній розмір підвищення – 221,74 грн. Виплата перерахованих з 1 квітня пенсій провадиться у червні у встановлені пенсіонерам дати виплати з доплатою за квітень та травень.

Вказано, що перерахунок пенсії у зв’язку з урахуванням страхового стажу після призначення/попереднього перерахунку пенсії здійснено для 537,5 тисяч українців. Із зазначеної кількості пенсіонерів розмір пенсії збільшено на 327,2 тисячі, а середній розмір підвищення становив 179,47 гривні.

Перерахунок пенсії у зв’язку з урахуванням страхового стажу та заробітної плати після призначення/попереднього перерахунку пенсії здійснено 117,4 тис. осіб. Зі вказаної чисельності пенсіонерів розмір пенсії збільшено у 73,8 тис. осіб, середній розмір підвищення – 409,16 грн.

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