Привласнив 3 млн гривень на будівництві квартир для військових: викрито гендиректора підприємства-забудовника

Гендиректор підприємства-забудовника привласнив бюджетні кошти, виділені для будівництва квартир для військових.

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Гендиректор підприємства-забудовника підозрюється у привласненні понад 3 млн гривень на будівництві квартир для військових. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний не виконав умови договору на пайову участь в будівництві житла та не передав Міністерству оборони України квартири у житловому будинку на території Київської області.

Натомість, отримані від Міноборони бюджетні кошти підозрюваний привласнив та використав у власних інтересах. Такими діями державі завдано понад 3 млн гривень збитків, зазначають у прокуратурі.



Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на майно.



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