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  1. В Україні

Після невдалої спроби заколоту в рф фсб дали завдання вбити Пригожина, — Буданов

11:05, 30 червня 2023
Російські спецслужби отримали завдання на вбивство власника ПВК «Вагнер».
Після невдалої спроби заколоту в рф фсб дали завдання вбити Пригожина, — Буданов
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Після спроби збройного заколоту в росії фсб отримала завдання ліквідувати його організатора, власника так званої ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, передає пресслужба відомства.

«Будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію всередині росії, корисні для України, тому в мене був хороший настрій», ― описав начальник ГУР власні відчуття від новини про початок бунту в рф.

Буданов підтвердив, що про наміри здійснити подібні дії всередині росії для української воєнної розвідки було відомо давно.

«Ми не можемо говорити про їхній серйозний вплив [на війну росії проти України], оскільки усі ці події тривали дуже короткий період часу. Утім була завдана певна шкода військово-космічним силам рф. По-друге,  ми не очікуємо появи пвк «ваґнер» в Україні як окремого суб'єкта, який виконує власні операції. І я вважаю, що цей фактор для нас доволі важливий», ― заявив начальник ГУР, нагадавши, що найманці «ваґнера» проявили себе більш потужною бойовою силою, на відміну від регулярної армії  держави-агресора.

Буданов уточнив, що внаслідок короткого бунту Пригожина було знищено 8 російських військових авіасуден, зокрема повітряний захищений командний пункт на базі літака ІЛ-22 М.

За словами керівника розвідки, російські спецслужби отримали завдання на вбивство власника ПВК «Вагнер».

«Ми знаємо, що завдання вбити пріґожина доручили фсб. Чи будуть вони успішними в цьому? Час покаже. Так чи інакше, всі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими. Їм знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи і досягти етапу, коли вони будуть готові до масштабної операції. Але я хотів би підкреслити, що це велике відкрите питання. Чи вдасться їм це здійснити? Чи наважаться вони виконати цей наказ?», ― сказав Буданов.

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