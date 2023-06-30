После неудачной попытки мятежа в рф фсб дали задачу убить Пригожина, — Буданов

Российские спецслужбы получили задание на убийство владельца ЧВК «Вагнер».

После попытки вооруженного мятежа в рф фсб получила задачу ликвидировать его организатора, владельца так называемой ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, передает пресс-служба ведомства.

«Любые действия, направленные на дестабилизацию внутри россии, полезны для Украины, поэтому у меня было хорошее настроение», ― описал начальник ГУР собственные ощущения от новости о начале бунта в рф.

Буданов подтвердил, что о намерениях совершить подобные действия внутри россии для украинской военной разведки было известно давно.

«Мы не можем говорить об их серьезном влиянии [на войну рф против Украины], поскольку все эти события продолжались очень короткий период времени. Впрочем, был нанесен определенный вред военно-космическим силам рф. Во-вторых, мы не ожидаем появления чвк «вагнер» в Украине как отдельного субъекта, выполняющего собственные операции. И я считаю, что этот фактор для нас очень важен», ― заявил начальник ГУР, напомнив, что наемники «вагнера» проявили себя более мощной боевой силой, в отличие от регулярной армии государства-агрессора.

Буданов уточнил, что в результате короткого бунта Пригожина было уничтожено 8 российских военных авиасудов, в том числе воздушный защищенный командный пункт на базе самолета ИЛ-22 М.

По словам руководителя разведки, российские спецслужбы получили задание на убийство владельца ЧВК «Вагнер».

«Мы знаем, что задачу убить пригожину поручили ФСБ. Будут ли они успешны в этом? Время покажет. Так или иначе, все потенциальные покушения на убийство не будут скорыми. Им понадобится определенное время, чтобы разработать подходящие подходы и добиться этапа, когда они будут готовы к масштабной операции. Но я хотел бы подчеркнуть, что это большой открытый вопрос. Удастся ли им это осуществить? Решатся ли они выполнить этот приказ?», – сказал Буданов.

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