Присвоил 3 млн гривен на строительстве квартир для военных: разоблачен гендиректор предприятия-застройщика

Гендиректор предприятия-застройщика присвоил бюджетные средства, выделенные на строительство квартир для военных.

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Гендиректор предприятия-застройщика подозревается в присвоении более 3 млн гривен на строительстве квартир для военных. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый не выполнил условия договора на долевое участие в строительстве жилья и не передал Министерству обороны Украины квартиры в жилом доме на территории Киевской области.

Вместо этого, полученные от Минобороны бюджетные средства подозреваемый присвоил и использовал в собственных интересах. Такими действиями государству нанесено более 3 млн гривен ущерба, отмечают в прокуратуре.



На сегодня решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и наложении ареста на имущество.

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