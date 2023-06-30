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  1. В Україні

СБУ нейтралізувала агентурну мережу фсб, яка наводила ворожі «Смерчі» та «Урагани» на Харків

12:03, 30 червня 2023
Зловмисники намагались виявити напрямки перекидання підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі на східному фронті.
СБУ нейтралізувала агентурну мережу фсб, яка наводила ворожі «Смерчі» та «Урагани» на Харків
Фото: СБУ
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Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу фсб у результаті багатоетапної спецоперації у Харкові. До складу ворожої групи входило троє місцевих жителів, які збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону. Про це повідомляє СБУ. 

Передусім зловмисники намагались виявити напрямки перекидання підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі українських військ на східному фронті.

Також їх цікавили маршрути руху і пункти тимчасового зберігання іноземного озброєння та боєприпасів Сил оборони.

Отримані відомості російські агенти переправляли до фсб через месенджер «Телеграм».

Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки і проведення масованих ракетних ударів по Харкову з використанням російських реактивних систем залпового вогню «Смерч» та «Ураган».

Співробітники СБУ затримали зловмисників під час виконання ними ворожих завдань.

За даними слідства, вони були залучені до негласної співпраці кадровим співробітником фсб на початку повномасштабного вторгнення рф. Серед завербованих був колишній викладач місцевого військово-навчального закладу.

Під час обшуків у зловмисників виявлено мобільні телефони і комп’ютерну техніку з доказами листування з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі кожному з них обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

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