«Заблудился» по дороге в воинскую часть: на Закарпатье уклониста на 4 года отправили за решетку

Вместо условного наказания закарпатец, уклонявшийся от призыва на военную службу, будет отбывать реальный срок.

Закарпатский апелляционный суд отменил «условное» наказание, назначенное судом первой инстанции 40-летнему жителю села Сокирница Хустского района за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Мужчина будет отбывать реальный срок за решеткой - 4 года.

Следствием было установлено, что после начала полномасштабного вторжения военнообязанный прибыл в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. От прохождения медицинского осмотра в письменном виде отказался.

Впоследствии, во время переезда группы военнообязанных к воинской части, воспользовался технической остановкой и скрылся в неизвестном направлении.

Как рассказал сам осужденный, во время остановки на территории Львовщины он отошел в поисках магазина и заблудился. После этого он вышел за пределы населенного пункта, перешел реку и прошел одну деревню прежде, чем ее нашли. Другие военнообязанные подтвердили, что группа сообщила о запрете отлучаться без сопровождения.

Ранее уклонист уже привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время приговор в отношении него вступил в законную силу.

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