Депутати продовжать мораторій на планові перевірки бізнесу податковою після 1 серпня, але не для всіх

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики повторно рекомендує депутатам ухвалити у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт, яким, зокрема продовжити мораторій на планові податкові перевірки для бізнесу після 1 серпня окрім продавців\виробників підакцизних товарів та грального бізнесу та фінансових установ.

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики повторно рекомендував депутатам ухвалити у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №8401 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, який передбачає продовження мораторію на проведення планових податкових перевірок бізнесу після 1 серпня окрім продавців\виробників підакцизних товарів та грального бізнесу та фінансових установ.

Перша версія проєкту не передбачала обмежень щодо проведення документальних перевірок податковою та їхнє відновлення з 1 липня. Однак, рішенням податкового комітету парламентарії встановили критерії ризикованості, в разі недотримання яких податківці можуть зайти в гості до компаній з документальними плановими перевірками з 1 серпня.

Йдеться про такі критерії: рівень сплати податку на прибуток нижчий на 50% та більше за середньогалузевий;

рівень сплати ПДВ нижчий на 50% та більше за середньогалузевий;

дебіторська заборгованість перевищує кредиторську більше ніж у 2 рази;

заробітна плата нарахована/виплачена податковим агентом менша середньої по регіону у відповідній галузі(податківці передають привіт усім, хто офіційно виплачує мінімалку).

Зазначені критерії обраховуються за підсумками 2021 року.

При цьому для прифронтових територій залишено мораторій на проведення перевірок.

В останній день червня комітет Верховної ради з питань податкової та митної політики частково переглянув попереднє рішення та обмежив перелік компаній, які податкова зможе планово перевіряти. Йдеться про виробників та продавців алкоголю та цигарок, а також АЗС.

Крім цього податківцям дозволять проводити документальні перевірки грального бізнесу, а також суб’єктів, що надають фінансові та платіжні послуги. Тобто, зокрема мікрокредитні організації, банки.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховній Раді також рекомендують відтермінувати до 1 жовтня поновлення штрафів за невикористання РРО ФОПами.

Автор: Ярослав Конощук

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