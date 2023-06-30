Депутати підтримали відтермінування до 1 жовтня штрафів за невикористання РРО

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики рекомендує ухвалити у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт про скасування 2% податку для бізнесу з 1 серпня та відтермінування повернення штрафів за невикористання РРО до 1 жовтня.

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Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики підтримав нові поправки до урядового законопроєкту №8401 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, передбачивши, зокрема продовження строку звільнення ФОПів від штрафів за невикористання РРО до 1 жовтня та обмеження проведення документальних планових перевірок бізнесу з 1 серпня та повторно рекомендував ухвалити зазначений документ підтримати у другому читанні та в цілому.

За словами першого заступника голови комітету з питань податкової та митної політики Ярослава Железняка, документальні перевірка податкова зможе проводити, щодо виробників алкоголю та цигарок, а також АЗС.

Крім цього податківцям дозволять проводити документальні перевірки грального бізнесу, а також суб’єктів, що надають фінансові та платіжні послуги. Тобто, зокрема мікрокредитні організації, банки.

Щодо штрафів за невикористання РРО для ФОПів, то парламентарі мають намір відтермінувати їхнє повернення до 1 жовтня та унеможливити їх ретроспективне стягнення. Як відомо, попередньо планувалося повернути штрафи за невикористання касових апаратів вже з 1 серпня, хоча і зменшити їх розмір на час воєнного стану.

У свою чергу народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Ніна Южаніна додає, що на період дії воєнного стану пропонується встановити мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ.

Решта норм в законопроєкті залишаються в силі, зокрема стосовно ліквідації з 1 серпня 2% податку для бізнесу.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», комітет Верховної ради з питань податкової та митної політики рекомендував депутатам схвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт, яким скасовується з 1 серпня 2% податок для бізнесу. Скасування 2% податку для великого бізнесу є однією з вимог МВФ.

Автор: Ярослав Конощук

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