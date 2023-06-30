У метро Києва почали замінювати вказівники на одній з перейменованих станцій: фото

Тепер на табличках замість «Площі Льва Толстого» — «Площа українських героїв».

У столичному метро змінили вивіску на одній з перейменованих станцій. Фото поширюють в мережі.

Так, станція «Площа Льва Толстого» отримала нову назву «Площа Українських героїв» на честь українських героїв різних поколінь.

Як відомо, депутати Київської міської ради 18 травня прийняли рішення щодо перейменування двох станцій метрополітену.

Відтепер станція метро «Дружби народів» буде називатись «Звіринецькою».

Станція «Площа Льва Толстого» - «Площа Українських Героїв».

Також було перейменовано одну з майбутніх зупинок метро, станція метро «Проспект Правди» матиме назву «Варшавська».

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