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  1. В Україні

На жаль, зараз використовується «схема»: на одну особу з інвалідністю оформлюють по кілька «опікунів», - Мар'яна Безугла пояснила, чому розширили перелік осіб, яких можна мобілізувати

10:49, 30 червня 2023
«На жаль, зараз використовується «схема»: на одну особу з інвалідністю оформлюють по кілька «опікунів». Чому одні мають воювати, а інші прикриватися недієздатними родичами? Це із тих питань, які задають військові на передовій. Ми не можемо їх ігнорувати», - зазначила Мар'яна Безугла.
На жаль, зараз використовується «схема»: на одну особу з інвалідністю оформлюють по кілька «опікунів», - Мар'яна Безугла пояснила, чому розширили перелік осіб, яких можна мобілізувати
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада розширила перелік осіб, що підлягають мобілізації правкою Мар’яни Безуглої.

Народна депутатка пояснила, що означає запропонована нею правка, і чому розширили перелік осіб, яких можна мобілізувати.

«Питають про розширення переліку осіб, які підлягають мобілізації, що проголосували позавчора в законопроєкті 9342. Щодо догляду за особою з інвалідністю. Що це?

Це про те, що не підлягати мобілізації  можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

Це не значить, що обов’язково мобілізують, але це значить, що не буде «броні».

На жаль, зараз використовується «схема»: на одну особу з інвалідністю оформлюють по кілька «опікунів».

Чому одні мають воювати, а інші прикриватися недієздатними родичами?

Це із тих питань, які задають військові на передовій. Ми не можемо їх ігнорувати.

Знаю приклади, коли на одну бабусю оформлювались пʼять, а то й десять молодих спроможних чоловіків.

Деталі, порядок будуть опрацьовані в підзаконних нормативних актах Міноборони та Головнокомандувача ЗСУ. Строк підготовки документів на виконання закону — 30 днів з дня підписання.

Правку подала нардеп Ганна Скороход, далі формулювання допоопрацювали техніко-юридично:

Абзац одинадцятий частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255 із наступними змінами) доповнити словами «за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати».

До змін стаття виглядала так:

Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобовʼязані:

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи», – йдеться у поясненні депутатки.

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