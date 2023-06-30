Незаконно привласнили майже 6 млн гривень: викрито ексдиректора ДП «Волиньторф» та підприємця

Колишній директор ДП «Волиньторф» придбав цінні папери за кошти підприємства, а потім одразу ж продав і гроші від продажу поклав собі до кишені.

Фото: ДП «Волиньторф»

Колишнього директора державного підприємства «Волиньторф» та керівника приватної компанії підозрюють у заволодінні майже 6 млн гривень коштів цього ДП. Про це повідомляє САП.

За даними слідства, для заволодіння майном ДП наприкінці 2013 - початку 2014 року колишній директор «Волиньторфу» уклав три договори на купівлю цінних паперів за кошти державного підприємства у сумі 5,570 млн гривень. При цьому в день придбання указані цінні папери були одразу продані керівником ДП, але кошти від їх продажу до державного підприємства так і не надійшли.



Слідством зібрані достатні докази, які свідчать про те, що указані особи незаконно заволоділи вищевказаними коштами під виглядом виконання угод із цінними паперами, використовуючи рахунки низки юридичних осіб, зазначають у САП.

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