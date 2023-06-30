Незаконно присвоили почти 6 млн гривен: разоблачен экс-директор ГП «Волыньторф» и предприниматель

Бывший директор ГП «Волыньторф» приобрел ценные бумаги за средства предприятия, а затем сразу же продал и деньги от продажи положил себе в карман.

Фото: ДП «Волиньторф»

Бывший директор государственного предприятия «Волыньторф» и руководитель частной компании подозреваются в завладении почти 6 млн гривен средств этого ГП. Об этом сообщает САП.



По данным следствия, для завладения имуществом ГП в конце 2013 – начале 2014 года бывший директор «Волыньторфа» заключил три договора на покупку ценных бумаг за средства государственного предприятия в сумме 5,570 млн гривен. При этом в день приобретения указанные ценные бумаги были сразу проданы руководителем ГП, но средства от их продаж в государственное предприятие так и не поступили.



Следствием собраны достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что указанные лица незаконно завладели вышеуказанными средствами под видом выполнения сделок с ценными бумагами, используя счета ряда юридических лиц, отмечают в САП.

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