Избран глава Королевского районного суда Житомира

Путем тайного голосования председателем суда избран Анжелика Дидоренко.

В четверг, 29 июня, состоялось собрание судей Королевского районного суда г. Житомира, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Путем тайного голосования, большинством от количества судей, работающих в суде, председателем Королевского районного суда г. Житомира была избрана Дидоренко Анжелика Эдуардовна.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи в порядке, определенном законом.

Ранее мы писали, что избран председатель Чугуевского городского суда Харьковской области.

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