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  1. В Украине

Нацбанк утвердил стратегию смягчения валютных ограничений и возвращения к гибкому обменному курсу

10:25, 30 июня 2023
Подготовка стратегии является одним из условий программы расширенного финансирования с МВФ, выполнение которой было предусмотрено до конца июня 2023 года.
Нацбанк утвердил стратегию смягчения валютных ограничений и возвращения к гибкому обменному курсу
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Национальный банк Украины утвердил стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Отмечается, что подготовка этого документа является одним из структурных маяков в рамках программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом, выполнение которого было предусмотрено до конца июня 2023 года.

"Утверждение стратегии, предварительно согласованной с экспертами МВФ, означает выполнение Украиной очередного структурного маяка. Разработка и реализация стратегии также направлены на выполнение положений основных принципов денежно-кредитной политики на период военного положения, утвержденных советом НБУ в апреле 2022 года", - говорится в сообщении.

Как напоминают в НБУ, последние предполагают возврат к инфляционному таргетированию, поскольку этот режим позволяет обеспечивать одновременное достижение целей Нацбанка относительно ценовой и финансовой стабильности и поддержание устойчивого экономического роста в длительной перспективе.

Каждое из трех направлений утвержденной стратегии содержит общее описание последовательности этапов, ключевых приоритетов, принципов и должных предпосылок для реализации. При этом шаги по реализации документа будут привязываться не к конкретным датам, а к формированию предпосылок.

"Нацбанк будет внедрять стратегию последовательно и постепенно, опираясь на наличие необходимых предпосылок. Так, например, сложившиеся надлежащие предпосылки позволили НБУ смягчить ряд валютных ограничений в июне. В то же время предпосылки для последующих шагов еще формируются", - указывает финрегулятор.

Кроме того, указано, что при реализации стратегии НБУ будет учитывать результаты тщательного анализа эффективности предыдущих шагов и потенциального влияния изменений, которые планируется реализовать по одному направлению, на изменения по другим направлениям, а также другие аспекты макроэкономической политики (в частности, на фискальную позицию и долговую стойкость).

"Благодаря такому подходу возвращение в перспективе к инфляционному таргетированию с плавающим обменным курсом будет происходить упорядоченным, консистентным способом, что позволит минимизировать риски для ценовой и финансовой стабильности и максимизировать потенциал для устойчивого экономического восстановления", - резюмируют в НБУ

При этом уверяют, что курсовая устойчивость будет оставаться важным элементом достижения целей Нацбанка на протяжении всех этапов реализации стратегии смягчения валютных ограничений.

Ранее мы писали, что Нацбанк смягчил условия для проверки счетов топ-чиновников.

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А еще НБУ обязал банки и обменники принимать старые или изношенные банкноты.

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