Нацбанк утвердил стратегию смягчения валютных ограничений и возвращения к гибкому обменному курсу

Подготовка стратегии является одним из условий программы расширенного финансирования с МВФ, выполнение которой было предусмотрено до конца июня 2023 года.

Национальный банк Украины утвердил стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Отмечается, что подготовка этого документа является одним из структурных маяков в рамках программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом, выполнение которого было предусмотрено до конца июня 2023 года.

"Утверждение стратегии, предварительно согласованной с экспертами МВФ, означает выполнение Украиной очередного структурного маяка. Разработка и реализация стратегии также направлены на выполнение положений основных принципов денежно-кредитной политики на период военного положения, утвержденных советом НБУ в апреле 2022 года", - говорится в сообщении.

Как напоминают в НБУ, последние предполагают возврат к инфляционному таргетированию, поскольку этот режим позволяет обеспечивать одновременное достижение целей Нацбанка относительно ценовой и финансовой стабильности и поддержание устойчивого экономического роста в длительной перспективе.

Каждое из трех направлений утвержденной стратегии содержит общее описание последовательности этапов, ключевых приоритетов, принципов и должных предпосылок для реализации. При этом шаги по реализации документа будут привязываться не к конкретным датам, а к формированию предпосылок.

"Нацбанк будет внедрять стратегию последовательно и постепенно, опираясь на наличие необходимых предпосылок. Так, например, сложившиеся надлежащие предпосылки позволили НБУ смягчить ряд валютных ограничений в июне. В то же время предпосылки для последующих шагов еще формируются", - указывает финрегулятор.

Кроме того, указано, что при реализации стратегии НБУ будет учитывать результаты тщательного анализа эффективности предыдущих шагов и потенциального влияния изменений, которые планируется реализовать по одному направлению, на изменения по другим направлениям, а также другие аспекты макроэкономической политики (в частности, на фискальную позицию и долговую стойкость).

"Благодаря такому подходу возвращение в перспективе к инфляционному таргетированию с плавающим обменным курсом будет происходить упорядоченным, консистентным способом, что позволит минимизировать риски для ценовой и финансовой стабильности и максимизировать потенциал для устойчивого экономического восстановления", - резюмируют в НБУ

При этом уверяют, что курсовая устойчивость будет оставаться важным элементом достижения целей Нацбанка на протяжении всех этапов реализации стратегии смягчения валютных ограничений.

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