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  1. В Україні

Нацбанк затвердив стратегію пом’якшення валютних обмежень і повернення до гнучкого обмінного курсу

10:25, 30 червня 2023
Підготовка стратегії є однією з умов програми розширеного фінансування з МВФ, виконання якої було передбачено до кінця червня 2023 року.
Нацбанк затвердив стратегію пом’якшення валютних обмежень і повернення до гнучкого обмінного курсу
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Національний банк України затвердив стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування. Про це йдеться на сайті НБУ.

Зазначається, підготовка цього документу є одним зі структурних маяків у межах програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом, виконання якого було передбачено до кінця червня 2023 року.

"Затвердження стратегії, попередньо погодженої з експертами МВФ, означає виконання Україною чергового структурного маяка. Розроблення та реалізація стратегії також спрямовані на виконання положень основних засад грошово-кредитної політики на період воєнного стану, затверджених радою НБУ в квітні 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Як нагадують в НБУ, останні передбачають повернення до інфляційного таргетування, адже цей режим дає змогу забезпечувати одночасне досягнення цілей Нацбанку з цінової і фінансової стабільності та підтримки сталого економічного зростання в тривалій перспективі.

Кожен з трьох напрямів затвердженої стратегії містить загальний опис послідовності етапів, ключових пріоритетів, принципів та належних передумов реалізації. При цьому кроки з реалізації документу прив'язуватимуться не до конкретних дат, а до формування визначених нею передумов.

"Нацбанк впроваджуватиме стратегію послідовно та поступово, спираючись на наявність необхідних передумов. Так, наприклад, сформовані належні передумови дали змогу НБУ пом'якшити низку валютних обмежень у червні. Водночас передумови для наступних кроків ще формуються", - зазначає НБУ.

Крім того, вказано, що під час реалізації стратегії НБУ враховуватиме результати ретельного аналізу ефективності попередніх кроків та потенційного впливу змін, які планується реалізувати за одним напрямом, на зміни за іншими напрямами, а також на інші аспекти макроекономічної політики (зокрема, на фіскальну позицію та боргову стійкість).

"Завдяки такому підходу повернення у перспективі до інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом відбуватиметься у впорядкований, консистентний спосіб, що дасть змогу мінімізувати ризики для цінової і фінансової стабільності та максимізувати потенціал для сталого економічного відновлення", - резюмують в НБУ.

При цьому запевняють, що курсова стійкість залишатиметься важливим елементом досягнення цілей Нацбанку впродовж всіх етапів реалізації стратегії пом’якшення валютних обмежень.

Раніше ми писали, що Нацбанк пом’якшив умови для перевірки рахунків топ-посадовців. 

Також Нацбанк дозволив переказувати валюту за кордон для погашення кредитів, але є умови. 

А ще НБУ зобов'язав банки та обмінники приймати старі чи зношені банкноти.

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