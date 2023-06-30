У Мінреінтеграції розповіли, як виїхати з ТОТ тим, хто не має паспорта України

У Мінреінтеграції обговорили проблемі питання документування громадян України, які виїжджають із тимчасово окупованих територій.

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Жителі тимчасово окупованих територій можуть потрапити на підконтрольну Україні територію на підставі свідоцтва про народження. Про це йшлося на нараді під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук, присвяченій проблемним питанням документування громадян України, які виїжджають із тимчасово окупованих територій (ТОТ). Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Зокрема, обговорювалося питання в’їзду з ТОТ на підконтрольну територію українських громадян, які не мають паспорта України.

За результатами наради Держприкордонслужбою було надано відповідне роз’яснення.

Так, громадяни України, яким виповнилося 18 років і які виїхали з ТОТ, можуть вʼїхати в Україну на підставі свідоцтва про народження.

Подальше оформлення документів таким особам буде здійснюватися на підставі перевірки інших документів та проведення відповідної ідентифікації особи.

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