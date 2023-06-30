В Минреинтеграции рассказали, как уехать с ВОТ тем, кто не имеет паспорта Украины

В Минреинтеграции обсудили проблему вопроса документирования граждан Украины, выезжающих с временно оккупированных территорий.

Фото из открытых источников

Жители временно оккупированных территорий могут попасть на подконтрольную Украине территорию на основании свидетельства о рождении. Об этом шла речь на совещании под председательством Вицепремьер-министра Ирины Верещук, посвященном проблемным вопросам документирования граждан Украины, выезжающих с временно оккупированных территорий (ВОТ). Об этом сообщает Минреинтеграции.

В частности, обсуждался вопрос въезда с ВОТ на подконтрольную территорию украинских граждан, не имеющих паспорта Украины.

По результатам совещания Госпогранслужбой было предоставлено соответствующее разъяснение.

Так, граждане Украины, которым исполнилось 18 лет и выехавшие из ВОТ, могут въехать в Украину на основании свидетельства о рождении.

Дальнейшее оформление документов таким лицам будет производиться на основании проверки других документов и проведения соответствующей идентификации лица.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.