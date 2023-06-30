Обрано голову Корольовського районного суду Житомира

Шляхом таємного голосування головою суду обрано Анжеліку Дідоренко .

У четвер, 29 червня, відбулися збори суддів Корольовського районного суду м. Житомира, на порядок денний якого було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Шляхом таємного голосування, більшістю від кількості суддів, які працюють в суді, головою Корольовського районного суду м. Житомира було обрано Дідоренко Анжеліку Едуардівну.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Раніше ми писали, що обрано голову Чугуївського міського суду Харківської області.

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