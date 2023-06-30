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  1. В Украине

К сожалению, сейчас используется «схема»: на одного человека с инвалидностью оформляют по несколько «опекунов», - Марьяна Безуглая объяснила, почему расширили перечень лиц, которых можно мобилизовать

10:49, 30 июня 2023
«К сожалению, сейчас используется «схема»: на одного человека с инвалидностью оформляют по несколько «опекунов». Почему одни должны сражаться, а другие прикрываться недееспособными родственниками? Это по тем вопросам, которые задают военные на передовой. Мы не можем их игнорировать», - отметила Марьяна Безуглая.
К сожалению, сейчас используется «схема»: на одного человека с инвалидностью оформляют по несколько «опекунов», - Марьяна Безуглая объяснила, почему расширили перечень лиц, которых можно мобилизовать
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада расширила перечень лиц, подлежащих мобилизации правкой Марьяны Безуглой.

Народный депутат обьяснила, что означает предложенная ею правка, и почему расширили список лиц, которых можно мобилизовать.

«Спрашивают о расширении перечня лиц, подлежащих мобилизации, проголосовавших позавчера в законопроекте 9342. Об уходе за лицом с инвалидностью. Что это?

Это о том, что не подлежать мобилизации можно будет только в том случае, если в семье больше нет других людей, способных удерживать человека с инвалидностью.

Это не значит, что обязательно мобилизуют, но это значит, что не будет брони.

К сожалению, сейчас используется «схема»: на одного человека с инвалидностью оформляют по несколько «опекунов».

Почему одни должны сражаться, а другие прикрываться недееспособными родственниками?

Это по тем вопросам, которые задают военные на передовой. Мы не можем их игнорировать.

Знаю примеры, когда на одну бабушку оформлялись пять, а то и десять молодых состоятельных мужчин.

Подробности, порядок будут проработаны в подзаконных нормативных актах Минобороны и Главнокомандующего ВСУ. Срок подготовки документов на исполнение закона – 30 дней со дня подписания.

Правку подала нардеп Анна Скороход, далее формулировки доработали технико-юридически:

Абзац одиннадцатый части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (Ведомости Верховной Рады Украины, 2005 г., № 16, ст. 255 с последующими изменениями) дополнить словами «при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать».

До перемен статья выглядела так:

Статья 23. Отсрочка от призыва военную службу во время мобилизации

Не подлежат призыву военную службу во время мобилизации военнообязанные:

имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы», – говорится в объяснении депутата.

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