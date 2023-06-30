К сожалению, сейчас используется «схема»: на одного человека с инвалидностью оформляют по несколько «опекунов», - Марьяна Безуглая объяснила, почему расширили перечень лиц, которых можно мобилизовать

«К сожалению, сейчас используется «схема»: на одного человека с инвалидностью оформляют по несколько «опекунов». Почему одни должны сражаться, а другие прикрываться недееспособными родственниками? Это по тем вопросам, которые задают военные на передовой. Мы не можем их игнорировать», - отметила Марьяна Безуглая.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада расширила перечень лиц, подлежащих мобилизации правкой Марьяны Безуглой.



Народный депутат обьяснила, что означает предложенная ею правка, и почему расширили список лиц, которых можно мобилизовать.

«Спрашивают о расширении перечня лиц, подлежащих мобилизации, проголосовавших позавчера в законопроекте 9342. Об уходе за лицом с инвалидностью. Что это?



Это о том, что не подлежать мобилизации можно будет только в том случае, если в семье больше нет других людей, способных удерживать человека с инвалидностью.



Это не значит, что обязательно мобилизуют, но это значит, что не будет брони.



К сожалению, сейчас используется «схема»: на одного человека с инвалидностью оформляют по несколько «опекунов».



Почему одни должны сражаться, а другие прикрываться недееспособными родственниками?



Это по тем вопросам, которые задают военные на передовой. Мы не можем их игнорировать.



Знаю примеры, когда на одну бабушку оформлялись пять, а то и десять молодых состоятельных мужчин.



Подробности, порядок будут проработаны в подзаконных нормативных актах Минобороны и Главнокомандующего ВСУ. Срок подготовки документов на исполнение закона – 30 дней со дня подписания.



Правку подала нардеп Анна Скороход, далее формулировки доработали технико-юридически:



Абзац одиннадцатый части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (Ведомости Верховной Рады Украины, 2005 г., № 16, ст. 255 с последующими изменениями) дополнить словами «при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать».



До перемен статья выглядела так:



Статья 23. Отсрочка от призыва военную службу во время мобилизации



Не подлежат призыву военную службу во время мобилизации военнообязанные:



имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы», – говорится в объяснении депутата.

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