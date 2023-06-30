В метро Киева начали заменять указатели на одной из переименованных станций: фото

Теперь на табличках вместо «Площади Льва Толстого» – «Площадь украинских героев».

В столичном метро сменили вывеску на одной из переименованных станций. Фотографии распространяют в сети.

Так, станция «Площадь Льва Толстого» получила новое название «Площадь Украинских героев» в честь украинских героев разных поколений.

Как известно, депутаты Киевского городского совета 18 мая приняли решение о переименовании двух станций метрополитена.

Теперь станция метро «Дружбы народов» будет называться «Зверинецкой».

Станция «Площадь Льва Толстого» – «Площадь Украинских Героев».

Также была переименована одна из будущих остановок метро, станция метро «Проспект Правды» будет называться «Варшавская».

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