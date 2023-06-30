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Депутаты продлят мораторий на плановые проверки бизнеса налоговой после 1 августа, но не для всех

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики повторно рекомендует депутатам принять во втором чтении и в целом правительственный законопроект, которым, в частности, продлить мораторий на плановые налоговые проверки для бизнеса после 1 августа кроме продавцов\производителей подакцизных товаров и игорного бизнеса и финансовых учреждений.

Депутаты поддержали отсрочку до 1 октября штрафов за неиспользование РРО

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендует принять во втором чтении и в целом правительственный законопроект об отмене 2% налога для бизнеса с 1 августа и отсрочке возврата штрафов за неиспользование РРО до 1 октября.

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Депутаты поддержали отсрочку до 1 октября штрафов за неиспользование РРО

10:51, 30 июня 2023
Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендует принять во втором чтении и в целом правительственный законопроект об отмене 2% налога для бизнеса с 1 августа и отсрочке возврата штрафов за неиспользование РРО до 1 октября.
Депутаты поддержали отсрочку до 1 октября штрафов за неиспользование РРО
Фото: Exellio
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Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал новые поправки к правительственному законопроекту №8401 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения, предусмотрев, в частности, продление срока освобождения ФЛП от штрафов за неиспользование РРО до 1 октября и ограничение проведения документальных плановых проверок бизнеса с 1 августа и повторно рекомендовал принять этот документ поддержать во втором чтении и в целом.

По словам первого заместителя председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, документальную проверку налоговая сможет проводить, в отношении производителей алкоголя и сигарет, а также АЗС.

Кроме этого, налоговикам разрешат проводить документальные проверки игорного бизнеса, а также субъектов, предоставляющих финансовые и платежные услуги. То есть, в частности, микрокредитных организаций, банков.

Что касается штрафов за неиспользование РРО для ФОПов, то парламентарии намерены отсрочить их возвращение до 1 октября и сделать невозможным их ретроспективное взыскание. Как известно, предварительно планировалось вернуть штрафы за неиспользование кассовых аппаратов уже с 1 августа, хотя и снизить их размер на время военного положения.

В свою очередь, народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Нина Южанина добавляет, что на период действия военного положения предлагается установить мораторий на проведение документальных проверок правильности начисления, начисления и уплаты ЕСВ.

Остальные нормы в законопроекте остаются в силе, в частности, относительно ликвидации с 1 августа 2% налога для бизнеса.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», комитет Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал депутатам одобрить во втором чтении и в целом законопроект, которым отменяется с 1 августа 2% налог для бизнеса. Отмена 2% налога для крупного бизнеса является одним из требований МВФ.

Автор: Ярослав Конощук

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