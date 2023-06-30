Новая почта открыла отделение в Берлине: стала известна стоимость доставки

Компания планирует открыть свои отделения в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Кельне.

Компания «Новая почта» открыла первое отделение в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Германия стала пятой страной ЕС, где появились отделения Nova Post после Польши, Литвы, Чехии и Румынии.

Так, до конца года компания планирует открыть свои отделения в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Кельне.

Стоимость доставки из Украины в Германию:

посылки до 1 кг – 250 грн

посылки до 2 кг – 400 грн

посылки до 10 кг – 600 грн

посылки до 30 кг – 1200 грн

Доставка займет от 5 дней и больше.

Ранее мы писали, что Новая почта в четыре раза снизила минимальную стоимость доставки в США.

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