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Рада приняла закон о предоставлении помощи военным в частных медицинских клиниках, однако непонятно за чей счет

Рада приняла закон, предусматривающий, что военнослужащим во время военного положения будут оказывать медпомощь в частных клиниках, однако не определено какая именно и не понятно за чей счет.

Верховный Суд напомнил о важности соблюдения установленной процедуры разработки и утверждения подробного плана территории населенного пункта

Подробный план территории и обязательность его соответствия Генплану: позиция Верховного Суда.

В Украине отменили конкурс на должности председателя и членов Комиссии регулирования азартных игор

Зеленский подписал закон, которым отменен конкурс на должности председателя и членов Комиссии по вопросам регулирования азартных игр и отданы указанные кадровые назначения на откуп правительства.

В Миграционной службе не смогли объяснить порядок снятия с регистрации лиц по адресу разрушенного жилья

В ГМС предоставили ответ, из которого непонятно, может ли новый владелец «выписать» лиц из своей собственности по новому закону.

Рада расширила перечень волонтеров, собирание которых освобождается от налогообложения

Депутаты приняли закон о расширении перечня волонтеров, помощь которых освобождается от налогообложения.

  1. В Украине

Киевлян предупредили о существенном ухудшении погодных условий

18:40, 1 июля 2023
Киевскую область и столицу накроет гроза.
Киевлян предупредили о существенном ухудшении погодных условий
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В воскресенье 2 июля, погода в Киеве и области ухудшится, возможен дождь с грозами. Об этом сообщили в КГВА.

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Жители Киева и области призывают во время сильного ветра держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, также рекомендуют не парковать возле них авто.

В случае подтоплений дорог и тротуаров в Киеве нужно обращаться в диспетчерскую «Киевавтодор» по номеру: 0442847419.

Если упало дерево или сломались ветки, следует обратиться в «Киевзеленстрой»: 0442724018 ; 0444834045. Также при падении деревьев можно обратиться к спасателям на линию 101 или по телефону 0444303713. При травмировании людей звоните по телефону 103.

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Судово-юридична газета

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Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
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