Киевлян предупредили о существенном ухудшении погодных условий

Киевскую область и столицу накроет гроза.

В воскресенье 2 июля, погода в Киеве и области ухудшится, возможен дождь с грозами. Об этом сообщили в КГВА.

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Жители Киева и области призывают во время сильного ветра держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, также рекомендуют не парковать возле них авто.

В случае подтоплений дорог и тротуаров в Киеве нужно обращаться в диспетчерскую «Киевавтодор» по номеру: 0442847419.

Если упало дерево или сломались ветки, следует обратиться в «Киевзеленстрой»: 0442724018 ; 0444834045. Также при падении деревьев можно обратиться к спасателям на линию 101 или по телефону 0444303713. При травмировании людей звоните по телефону 103.

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