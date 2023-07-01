На АЗС произошла техническая неисправность – вода попала в резервуар с бензином марки А-95.

Фото: Varta-1

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 30 июня во Львове на одной из заправок сети OKKO произошел скандальный инцидент: после заправки 95-м бензином более 10 машин не смогли покинуть территорию АЗС.

В компании сделали заявление по поводу инцидента и пообещали компенсировать затраты на ремонт и эвакуаторы.

«Наши клиенты сегодня на АЗК во Львовской обл., Солонка, ул.Стрыйская, 34, в 18:30 произошла техническая неисправность и вода попала в резервуар с бензином марки А-95.

Не в наших правилах умалчивать такие вещи.

Мы признаем техническую неисправность и приносим извинения за причиненные неудобства.

Всех водителей, заправившихся на этом АЗК бензином марки А-95 сегодня (30 июня, – ред) после 18:30 просьбы в случае возникновения неисправностей с авто обратиться на горячую линию ОККО – 0 800 501 101.

Мы фиксируем все обращения, оперативно прорабатываем заявки, расходы на ремонт и эвакуаторы будут компенсированы», - сказано в заявлении.

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