Сломались более 10 авто: во Львове на АЗС разгорелся скандал из-за некачественного бензина, видео

Во Львове после заправки 95-м бензином автомобили не смогли покинуть территорию АЗС.

Фото: varta1.com.ua

В пятницу, 30 июня, во Львове на одной из заправок сети OKKO разразился скандал из-за некачественного бензина, передает «Varta-1».

Более десяти автолюбителей столкнулись с одной и той же проблемой – после заправки 95-м бензином машины не смогли покинуть территорию АЗС.

Водители жаловались на неисправность и невозможность эксплуатации транспортных средств.

На место инцидента вызвали правоохранительные органы по установлению обстоятельств.

Позже в сети АЗС отреагировали на ситуацию: там призвали водителей обратиться на горячую линию и заявили, что покроют все расходы на ремонт.

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