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Зламалися більше 10 авто: у Львові на АЗС спалахнув скандал через неякісний бензин, відео

09:04, 1 липня 2023
У Львові після заправки 95-м бензином автомобілі не змогли залишити територію АЗС.
Зламалися більше 10 авто: у Львові на АЗС спалахнув скандал через неякісний бензин, відео
Фото: varta1.com.ua
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У п’ятницю, 30 червня, у Львові на одній із заправок мережі OKKO спалахнув скандал через неякісний бензин, передає «Varta-1».

Більше десяти автолюбителів зіткнулися з однією і тією ж проблемою — після заправки 95-м бензином машини не змогли залишити територію АЗС.

Водії скаржилися на несправність та неможливість експлуатації своїх транспортних засобів.

На місце інциденту викликали правоохоронні органи для встановлення обставин.

Згодом у мережі АЗС відреагували на ситуацію: там закликали водіїв звернутися на «гарячу лінію» та заявили, що покриють усі витрати на ремонт.

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