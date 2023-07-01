Отмена карантина не отменяет вакцинацию — Минздрав

В Минздраве заявили, что вакцинация остается единственным способом предотвратить тяжелое течение коронавируса.

Министерство здравоохранения Украины напомнило, что 1 июля в Украине завершается действие карантина в связи с пандемией коронавируса, а украинцам рекомендовано и дальше вакцинироваться. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Карантин в Украине длился более трех лет – с марта 2020 года.

«В то же время важно помнить, что COVID-19 никуда не исчезает, а SARS-CoV-2 будет циркулировать дальше. Однако болезнь перешла в группу сезонных заболеваний как грипп. Следовательно, отмена карантина не отменяет вакцинацию – она остается единственным способом предотвратить тяжелое течение заболевания, осложнений и смерти. В Украине прививки против COVID-19 остаются рекомендованными и безвозмездными. Страна обеспечена вакциной в рамках программы COVAX на 2024 год», - говорится в сообщении.

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