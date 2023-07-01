Нацкомісія передумала перейменовувати Запоріжжя

Національна комісія зі стандартів державної мови оновила перелік населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам державної мови. Запоріжжя у цьому переліку більше немає. Про це йдеться на офіційному сайті Комісії.
Комісія затвердила доповнення до рішення від 22 червня.
У ньому міститься новий перелік сіл, селищ, міст, які рекомендується перейменувати.
У списку – десять міст:
Бровари
Сєвєродонецьк
Два Первомайська
Первомайський
Южноукраїнськ
Хрустальний
Южне
Боково-Хрустальне
Сорокине.
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