Нацкомісія передумала перейменовувати Запоріжжя

Комісія оприлюднила новий перелік сіл, селищ, міст, які рекомендується перейменувати.

Фото: forpost.media

Національна комісія зі стандартів державної мови оновила перелік населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам державної мови. Запоріжжя у цьому переліку більше немає. Про це йдеться на офіційному сайті Комісії.

Комісія затвердила доповнення до рішення від 22 червня.

У ньому міститься новий перелік сіл, селищ, міст, які рекомендується перейменувати.

У списку – десять міст:

Бровари

Сєвєродонецьк

Два Первомайська

Первомайський

Южноукраїнськ

Хрустальний

Южне

Боково-Хрустальне

Сорокине.

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