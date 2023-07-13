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Рада усилила ответственность за мошенничество в условиях военного положения

16:03, 13 июля 2023
Депутаты приняли закон, предусматривающий лишение свободы за мошенничество, которое нанесло значительный ущерб потерпевшему во время действия военного положения сроком до 5 лет (сейчас максимум 3 года).
Рада усилила ответственность за мошенничество в условиях военного положения
Изображение: freepik.com
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Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №8235 о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Украины (об устранении противоречий в наказуемости уголовных правонарушений) авторства группы депутатов из фракции «Слуга народа» среди которых глава профильного комитета Сергей Ионушас, который предусматривает свободы на срок до 5 лет за мошенничество, совершенное в условиях военного положения, нанесшего значительный ущерб потерпевшему.

Принятым законом дополнена статья 190 Уголовного кодекса (мошенничество) новой частью следующего содержания: Мошенничество, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, нанесшее значительный ущерб потерпевшему, - наказывается штрафом от четырех тысяч до восьми тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок трех до пяти лет.

Для сравнения действующая редакция части второй статьи 190 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за мошенничество, которое нанесло значительный ущерб потерпевшему в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Кроме этого, депутаты решили оставить конфискацию имущества в качестве дополнительного наказания за: «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов представителем власти или с использованием СМИ». Начальная редакция документа предусматривала отмену конфискации имущества за указанное правонарушение. Однако комитет поддержал поправку, предусматривающую сохранение наказание за изготовление и распространение коммунистической символики представителями власти или с использованием СМИ в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Запорожье задержали подозреваемого в совершении ряда мошенничеств.

Автор: Ярослав конощук

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