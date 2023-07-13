Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Рада дозволила майбутнім водіям вивчати теорію без автошколи

Депутати схвалили у другому читанні та в цілому законопроєкт, яким дозволяється майбутнім водіям самостійно опановувати теоретичну частину іспиту «на права» .

Рада розблокувала підписання Зеленським закону про скасування 2% податку для бізнесу

Депутати провалили блокуючі постанови та дали зелене світло закону, яким скасовується 2% податок для бізнесу з 1 серпня та продовжується після цього строку мораторій на проведення планових перевірок податковою для більшості бізнесу до завершення воєнного стану.

Рада посилила відповідальність за шахрайство в умовах воєнного стану

Депутати ухвалили закон, який передбачає ув’язнення за шахрайство, яке завдало значної шкоди потерпілому під час дії воєнного стану на строк до 5 років (наразі максимум 3 роки).

НАБУ оголосило в розшук депутата Київради Владислава Трубіцина

НАБУ оприлюднило оголошення про розшук депутата Київради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина.

Рада дозволила поліцейським та нацгвардійцям збивати не лише ворожі безпілотники: за яких умов

Ухваленим законом надано право нацгвардійцям та поліцейським знищувати безпілотники, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що дрон використовується для вчинення правопорушення або становить загрозу життю і здоров’ю, правам і свободам людей.

  1. Публікації
  2. / Законодавство

Рада посилила відповідальність за шахрайство в умовах воєнного стану

16:03, 13 липня 2023
Депутати ухвалили закон, який передбачає ув’язнення за шахрайство, яке завдало значної шкоди потерпілому під час дії воєнного стану на строк до 5 років (наразі максимум 3 роки).
Рада посилила відповідальність за шахрайство в умовах воєнного стану
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №8235 про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України (щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень) авторства групи депутатів з фракції «Слуга народу», серед яких очільник профільного комітету Сергій Іонушас, який передбачає ув’язнення на строк до 5 років за шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, яке завдало значної шкоди потерпілому.

Ухваленим законом доповнено статтю 190 Криимінального кодексу(шахрайство) новою частиною такого змісту: Шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, - карається штрафом від чотирьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Для порівняння чинна редакція частини другої статті 190 Кримінального кодексу передбачає кримінальну відповідальність за шахрайство, яке завдало значної шкоди потерпілому у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Крім цього депутати вирішили залишити конфіскацію майна в якості додаткового покарання за: «Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів представником влади чи з використанням ЗМІ». Початкова редакція документу передбачала скасування конфіскації майна за зазначене правопорушення. Однак комітет підтримав поправку, яка передбачає збереження покарання за виготовлення та поширення комуністичної символіки представниками влади чи з використанням ЗМІ у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», на Запоріжжі затримали підозрюваного у скоєнні низки шахрайств.

Автор: Ярослав Конощук

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роксолана Качур
    Роксолана Качур
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Притула
    Костянтин Притула
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Вадим Андрухів
    Вадим Андрухів
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сивокозов
    Олександр Сивокозов
    заступник голови Асоціації приватних виконавців України