Ваш родич у біді: на Запоріжжі затримали підозрюваного у скоєнні низки шахрайств

На Запоріжжі 46-річний житель виманював у громадян кошти за схемою «ваш родич у біді».

Фото: npu.gov.ua

На Запоріжжі поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні низки шахрайств за схемою «ваш родич у біді». Про це повідомляє Нацполіція.

За даними слідства, чоловік телефонував на мобільні номери обраних жертв, представлявся працівником медичного закладу та повідомляв, що близька співрозмовникові людина потрапила в ДТП, і у зв’язку з цим нібито терміново потрібні гроші – для проведення операції.

Як правило, занепокоєні громадяни не перевіряли інформацію та перераховували кошти на вказані аферистом номери телефонів чи банківські картки через термінали самообслуговування чи банківські застосунки, зазначають правоохоронці.

Відомо, що зловмисником виявився 46-річний раніше судимий за корисливі злочини. Під час обшуків за місцем його проживання було вилучено гроші, 3 мобільних телефони, планшет, 9 банківських карток, 11 стартових пакетів, 7 сім-карток та 4 слоти до них, записники, флеш-носій.

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