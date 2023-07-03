Ваш родственник в беде: в Запорожье задержали подозреваемого в совершении ряда мошенничеств

На Запорожье 46-летний житель выманивал у граждан средства по схеме «ваш родственник в беде».

Фото: npu.gov.ua

На Запорожье полицейские задержали подозреваемого в совершении ряда мошенничеств по схеме «ваш родственник в беде». Об этом сообщает Нацполиция.



По данным следствия, мужчина звонил по телефону на мобильные номера избранных жертв, представлялся работником медицинского учреждения и сообщал, что близкий собеседнику человек попал в ДТП, и в связи с этим якобы срочно нужны деньги – для проведения операции.



Как правило, обеспокоенные граждане не проверяли информацию и перечисляли средства на указанные аферистом номера телефонов или банковские карты через терминалы самообслуживания или банковские приложения, отмечают правоохранители.



Известно, что злоумышленником оказался 46-летний ранее судимый за корыстные преступления.

Во время обысков по месту его проживания были изъяты деньги, 3 мобильных телефона, планшет, 9 банковских карт, 11 стартовых пакетов, 7 сим-карт и 4 слота к ним, записные книжки, флэш-носитель.

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