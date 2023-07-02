Выдавали себя за работников банка: в Черкасской области разоблачены две мошенницы

Две жительницы Черкасской области, выдавая себя за работниц банка, обманули граждан более 750 тысяч гривен.

Фото из открытых источников

В Черкасской области правоохранители разоблачили мошенниц, которые обманули граждан более чем на 750 тысяч гривен. Об этом сообщает Нацполиция.

По данным следствия, две местные жительницы, 25 и 27 лет, обманывали граждан, представляясь работниками банков.

Женщины в телефонных разговорах уверяли граждан, что к их счетам получили доступ посторонние лица. Тогда якобы для защиты данных они просили потерпевших назвать все банковские данные, а получив их – присваивали деньги.

Известно, что злоумышленницы обманули около 30 граждан из разных областей.



Во время санкционированных обысков в помещениях подозреваемых правоохранители изъяли мобильные телефоны, более 30 банковских карт, SIM-карты и флеш-накопители.



Женщинам грозит до восьми лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.