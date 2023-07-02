Во Франции детям до 15 лет запретили пользоваться соцсетями без разрешения родителей

Франция одобрила новый закон, обязывающий соцсети проверять возраст пользователей.

Фото: Reuters

Во Франции дети младше 15 лет должны будут спрашивать у родителей разрешение на пользование соцсетями. В стране был одобрен соответствующий закон. Об этом пишет France 24.

По данным издания, детям до 15 лет запретили пользоваться соцсетями без разрешения родителей.

Пока неизвестно, когда этот закон вступит в силу. В правительстве уверяют, что он заработает «якомога швидше».

До этого Европейская комиссия должна проверить его на соответствие законодательству ЕС.

После того, как закон начнет действовать, соцсетям дадут год, чтобы они ввели изменения для новых пользователей, и два года, чтобы проверить, соответствуют ли им существующие пользователи.

Если соцсети нарушат этот закон, они должны заплатить штраф в размере 1% мирового дохода.



Также закон предусматривает, что родители смогут потребовать приостановить аккаунты своих детей младше 15 лет, а соцсети должны предлагать инструменты для ограничения времени пребывания детей.

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