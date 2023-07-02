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Верховный суд США разрешил творцам не обслуживать однополые пары: Байден раскритиковал это решение

20:21, 2 июля 2023
Верховный суд США принял решение в пользу дизайнера веб-сайтов, отказавшихся обслуживать однополые пары.
Верховный суд США разрешил творцам не обслуживать однополые пары: Байден раскритиковал это решение
Фото: getty images
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Верховный суд США вынес решение в пользу графического дизайнера, отказавшегося создавать свадебные сайты для однополых пар. Об этом сообщает BBC News.

Дизайнер веб-сайтов Лори Смит из Колорадо утверждала, что не может обслуживать однополые пары из-за своей христианской веры. Женщина заявила, что она евангельская христианка и считает, что брак может быть только между мужчиной и женщиной.

Закон штата Колорадо запрещает публичным предприятиям отказываться от предоставления услуги из-за сексуальной ориентации.

В то же время Верховный суд постановил, что творцов нельзя принуждать выражать вещи, противоречащие их религиозным убеждениям.

Шесть судей выступили на стороне дизайнера. Они подчеркнули, что Первая поправка, защищающая свободу слова, запрещает Колорадо заставлять дизайнера выражать в своей работе месседжи, с которыми она не согласна.

Тем временем три судьи не согласились с этим выводом. По словам одной из них, «сегодня суд, впервые в своей истории, предоставляет открытому для общественности бизнеса конституционное право отказываться обслуживать членов защищенного класса».

Она добавила, что «сегодня грустный день в американском конституционном праве и жизни ЛГБТ».

Президент Джо Байден также раскритиковал это решение и сказал, что опасается, что оно может ослабить давно действующие законы и повлечь за собой еще больше дискриминации.

«В Америке ни один человек не должен сталкиваться с дискриминацией только из-за того, кем он является или кого любит», — сказал президент США.

Группы гражданских прав и ученые озабочены тем, что решение Верховного суда может «легитимизировать» другие формы дискриминации по расе, полу или религии.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховный суд США признал неконституционной позитивную дискриминацию в вузах.

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