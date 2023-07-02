В Киевской области девушку вытолкали из кафе, в котором пели песню Лепса, видео

На Киевщине в одном из кафе девушка сделала замечания по поводу российской музыки, – в ответ ее выгнали из заведения.

Фото: МВС

На Киевщине девушка сделала замечания по поводу российской музыки, которую исполняли в кафе, и оказалась за дверью заведения. Об этом сообщает МВД Украины.

Инцидент произошел в селе Погребы, где в одном из кафе мужчина с женщиной пели песни российского исполнителя, поддерживающего путинский режим.

На видео слышно, что в заведении играет песня Григория Лепса «Самый лучший день».

Одна из посетительниц попросила прекратить петь на языке оккупанта, однако поклонники Лепса отреагировали довольно агрессивно и вытолкали девушку из кафе.

В МВД отмечают, что по факту нарушения правил предоставления услуг, на заведение составили административный протокол по ч. 1 ст. 155 КУоАП.

После решения суда владелец кафе должен заплатить штраф.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.