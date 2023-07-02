Georgian Airways увеличивает количество рейсов между Тбилиси и москвой

Грузинская авиакомпания Georgian Airways и российская авиакомпания «Азимут» увеличат количество рейсов между Тбилиси и москвой. Об этом сообщает Эхо Кавказа.
Отмечается, что теперь частота полетов между Тбилиси и москвой в целом увеличивается до 24 рейсов в неделю.
Так, вместо 7 рейсов в неделю «Азимут» будет выполнять 14 – по два рейса в день.
В настоящее время рейсы выполняются каждое утро. Однако с 5 июля заработает рейс с вылетом в вечернее время.
Georgian Airways, которая с мая выполняет ежедневные рейсы в рф, одновременно добавляет три рейса в неделю по маршруту Тбилиси – москва – Тбилиси.
Авиакомпания не сообщала об этом в соцсетях, однако на сайте уже начали продавать билеты на дополнительные рейсы, которые будут совершаться по понедельникам, четвергам и воскресеньям.
Напомним, Зеленский ввел санкции в основном против грузинской авиакомпании Georgian Airways, возобновившей рейсы в рф, и ее владельца Тамаза Гаиашвили.
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