Georgian Airways увеличивает количество рейсов между Тбилиси и москвой

Грузинская авиакомпания Georgian Airways и российская авиакомпания «Азимут» увеличат количество рейсов между Тбилиси и москвой до 24 рейсов в неделю.

Фото: Georgian Airways

Грузинская авиакомпания Georgian Airways и российская авиакомпания «Азимут» увеличат количество рейсов между Тбилиси и москвой. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Отмечается, что теперь частота полетов между Тбилиси и москвой в целом увеличивается до 24 рейсов в неделю.

Так, вместо 7 рейсов в неделю «Азимут» будет выполнять 14 – по два рейса в день.

В настоящее время рейсы выполняются каждое утро. Однако с 5 июля заработает рейс с вылетом в вечернее время.



Georgian Airways, которая с мая выполняет ежедневные рейсы в рф, одновременно добавляет три рейса в неделю по маршруту Тбилиси – москва – Тбилиси.

Авиакомпания не сообщала об этом в соцсетях, однако на сайте уже начали продавать билеты на дополнительные рейсы, которые будут совершаться по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

Напомним, Зеленский ввел санкции в основном против грузинской авиакомпании Georgian Airways, возобновившей рейсы в рф, и ее владельца Тамаза Гаиашвили.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.