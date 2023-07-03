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В Британии хотят заставить сайты для взрослых проверять возраст пользователей

15:59, 3 июля 2023
В Британии обяжут сайты для взрослых использовать технологии проверки возраста пользователей.
В Британии хотят заставить сайты для взрослых проверять возраст пользователей
Фото: getty images
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В Великобритании стремятся оградить пользователей социальных сетей и, в том числе детей, от вредоносного контента.

Так, правительство Британии хочет обязать сайты, публикующие контент для взрослых, проверять возраст пользователей. На следующей неделе в Палате лордов должны рассмотреть соответствующий законопроект.

В то же время группы цифровых прав выражают обеспокоенность по поводу конфиденциальности. Они говорят, что инструментам проверки возраста пользователей, и тому, как они собирают данные, не хватает прозрачности. Об этом пишет BBC News.

Данный законопроект предусматривает, что сайты социальных сетей, которые допускают порнографическое содержимое, должны использовать технологии проверки возраста для определения того, является ли пользователь ребенком или нет, например, с помощью селфи.

Другие методы включают проверку официального удостоверения личности, выписки с банковского счета или технологии распознавания голоса, которые будут извещать, что лицу, анонимно желающему получить доступ к услугам сайтов для взрослых, больше 18 лет.

Впрочем, борцы за цифровые права не уверены, что конфиденциальность людей будет защищена.

Они считают, что следует учитывать все риски, связанные с принуждением веб-сайтов проверять возраст своих пользователей.

Некоторые технологии для проверки возраста используют методы сканирования лица.

Обработка крупного фонда биометрических данных детей частными компаниями без руководящих структур может взволновать родителей, отметила доктор Моника Хортен, менеджер по свободе слова Open Rights Group.

«Мы не знаем, как эти технологии работают. Сохраняются ли наши данные? Кто имеет к ним доступ?», – сказала она.

Кроме того, законопроект предоставляет регулятору коммуникаций Ofcom полномочия штрафовать технологические компании, блокировать доступ к сайтам, а также предусматривает уголовную ответственность для руководителей компаний, которые отказываются сотрудничать.

Другие изменения в законопроекте позволят госорганам получать информацию об использовании ребенком социальных сетей по запросу коронера, что поможет семьям погибших понять любое возможное влияние интернет-активности на их смерть.

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