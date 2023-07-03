У Британії хочуть змусити сайти для дорослих перевіряти вік користувачів

У Британії зобов’яжуть сайти для дорослих використовувати технології перевірки віку користувачів.

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У Великій Британії прагнуть захистити користувачів соціальних мереж і, зокрема дітей, від шкідливого контенту.

Так, уряд Британії хоче зобов’язати сайти, які публікують контент для дорослих, перевіряти вік користувачів. Наступного тижня у Палаті лордів мають розглянути відповідний законопроєкт.

Водночас групи цифрових прав висловлюють занепокоєння щодо конфіденційності. Вони кажуть, що інструментам перевірки віку користувачів, і тому, як вони збирають про них дані, бракує прозорості. Про це пише BBC News.

Згаданий законопроєкт передбачає, що сайти соціальних мереж, які допускають порнографічний вміст, повинні будуть використовувати технології перевірки віку для визначення того, чи є користувач дитиною чи ні, наприклад, за допомогою селфі.

Інші методи включають перевірку офіційного посвідчення особи, виписки з банківського рахунку або технології розпізнавання голосу, які сповіщатимуть, що особі, яка анонімно бажає отримати доступ до послуг сайтів для дорослих, більше 18 років.

Утім, борці за цифрові права не впевнені, що конфіденційність людей буде захищена.

Вони вважають, що слід враховувати усі ризики, пов’язані з примусом веб-сайтів перевіряти вік своїх користувачів.

Деякі з технологій для перевірки віку використовують методи сканування обличчя.

Обробка великого фонду біометричних даних дітей приватними компаніями без жодних керівних структур може схвилювати батьків, зазначила доктор Моніка Хортен, менеджер із питань свободи слова Open Rights Group.

«Ми не знаємо, як ці технології працюють. Чи зберігаються наші дані? Хто має до них доступ?», – сказала вона.

Крім того, законопроект надає регулятору комунікацій Ofcom повноваження штрафувати технологічні компанії, блокувати доступ до сайтів, а також передбачає кримінальну відповідальність для керівників компаній, які не співпрацюють.

Інші зміни до законопроекту дозволять держорганам отримувати інформацію про використання дитиною соціальних мереж на запит коронера, що допоможе родинам загиблих зрозуміти будь-який можливий вплив інтернет-активності на їх смерть.

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