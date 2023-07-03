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В Україні домогосподарства зможуть продавати електроенергію, вироблену сонячними панелями

10:14, 3 липня 2023
Рада дозволила домогосподарствам продавати електроенергію, яку вони виробляють сонячними панелями. У такий спосіб народні депутати хочуть створити мережу «великої кількості об’єктів, що виробляють небагато електроенергії».
В Україні домогосподарства зможуть продавати електроенергію, вироблену сонячними панелями
Фото з відкритих джерел
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В Україні підприємства зможуть заробляти на виробленій сонячними панелями електроенергії. Про це заявив народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин.

За його словами, ухвалений Радою законопроєкт №9011-д надасть домогосподарствам, малому, середньому бізнесу та великим підприємствам змогу розпоряджатися електроенергією, яку вони виробляють сонячними панелями.

Законопроєкт передбачає, що понад 40 тисяч домогосподарств, які встановили собі сонячні панелі, можуть продавати вироблену електроенергію тільки за «зеленим тарифом», що діє до 2030 року. Також виробники електроенергії зможуть продавати її в мережу за ринковими цінами.

Жупанин наголосив, що ухвалена норма має заохотити власників домогосподарств ставити сонячні панелі.

«Наша основна мета – це так звана енергетична децентралізація, коли ми відходимо від ідеї, що в державі є декілька великих об’єктів, які виробляють електроенергію. Ми переходимо до створення великої кількості об’єктів, що виробляють небагато електроенергії», – пояснив парламентарій.

За його словами, у документі також передбачена для домашніх домогосподарств можливість укрупнюватися.

«Велика компанія може стати агрегатором електроенергії, яку виробляють сотні домогосподарств, і продавати її не лише на ринку «на добу наперед», а й, наприклад, на ринку допоміжних послуг, де ціна на електроенергію ще вища.

Тобто агрегатор зможе заробити більше, а також зможе роздавати електроенергію тим домогосподарствам, від яких її отримує. Фактично ми сьогодні створюємо кілька нових напрямів бізнесу, яких поки немає в Україні. Вони запрацюють з підписанням ухваленого законопроєкту», – сказав народний депутат.

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