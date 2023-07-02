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У Литві поліція видаватиме ордер на виселення підозрюваним у домашньому насильстві

23:58, 2 липня 2023
У Литві посилять захист жертв домашнього насильства. Кривдників виселятимуть з будинку.
У Литві поліція видаватиме ордер на виселення підозрюваним у домашньому насильстві
Фото: ELTA
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З липня у Литві випробують новий метод захисту від домашнього насильства. Відтепер кривдників примусово виселятимуть з квартир. Про це повідомляє LNK.

За даними видання, у Литві щороку в середньому надходить 55 тисяч повідомлень про насильство вдома, 86 % постраждалих – жінки.

Поліція не завжди бачить усіх синців, тому буває, що вона прибуває на виклик, а потім розвертається, а насильство у будинку продовжується.

З липня обіцяють змінити цю ситуацію. Тепер жінки, які повідомили поліцію про насильство, не будуть змушені надалі жити під одним дахом зі своїм кривдником.

Поліція зможе видавати спеціальний ордер на виселення. Щоправда, усього на 15 діб.

Проте, якщо після повернення додому, чоловік продовжуватиме вчиняти насильство, його знову можуть виселити з будинку.

Питання виселення вирішуватиме поліція, керуючись певними критеріями. Наприклад, чи п'яна людина, чи агресивна, чи була судима, чи боїться сама жертва, чи просить виселити кривдника.

Рішення поліції можна буде оскаржити, а за його недотримання чекає штраф у розмірі від 80 до 800 євро.

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