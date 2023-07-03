Естонія суворіше каратиме школи, в яких вчителі викладають російською

З 1 серпня в Естонії підвищать штрафи для шкіл, в яких викладають недержавною мовою.

Фото: hm.ee

Естонія планує підвищити штрафи для шкіл, в яких педагоги не послуговуються державною мовою. Також в країні посилять перевірки за дотриманням мовного законодавства у навчальних закладах. Про це повідомляє ERR.

За даними видання, з 1 серпня штрафи для шкіл з вчителями, які не володіють естонською мовою, зростуть у 15 разів. Якщо раніше за регулярні порушення максимальний штраф становив 640 євро, то з наступного місяця він сягатиме 9600 євро.

Окрім цього, представники Мовного департаменту почнуть відвідувати уроки у школах для того, щоб перевірити, чи володіють вчителі державною мовою.

У Міносвіти вважають, що такі заходи допоможуть прибрати зі шкіл недержавну мову викладання. Там зазначили, що введення штрафів для фізичних осіб не дали результату, тому вирішили карати всю установу замість окремого викладача.

За оцінками Мовного департаменту, недостатній рівень знання естонської мови мають приблизно 2500 освітян в країні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.