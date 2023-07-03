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Эстония будет строже наказывать школы, в которых учителя преподают на русском

14:21, 3 июля 2023
С 1 августа в Эстонии повысят штрафы для школ, в которых преподают на негосударственном языке.
Эстония будет строже наказывать школы, в которых учителя преподают на русском
Фото: hm.ee
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Эстония планирует повысить штрафы для школ, в которых педагоги не пользуются государственным языком. Также в стране усилят проверки соблюдения языкового законодательства в учебных заведениях. Об этом сообщает ERR.

По данным издания, с 1 августа штрафы для школ с учителями, не владеющими эстонским языком, возрастут в 15 раз. Если раньше за регулярные нарушения максимальный штраф составлял 640 евро, то со следующего месяца он будет достигать 9600 евро.

Кроме того, представители Языкового департамента начнут посещать уроки в школах для того, чтобы проверить, владеют ли учителя государственным языком.

В Минобразования считают, что такие мероприятия помогут убрать из школ негосударственный язык преподавания. Там отметили, что введение штрафов для физических лиц не принесло результата, поэтому решили наказывать все учреждение вместо отдельного преподавателя.

По оценкам Языкового департамента, недостаточный уровень знания эстонского языка имеют около 2500 педагогов в стране.

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