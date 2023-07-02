В Буче установили инсталляцию в память об убитых оккупантами жителях города

В Буче перед входом в городской парк установили инсталляцию в память о жителях города, погибших во время российской оккупации.

Фото: facebook.com/buchagolova

В Буче создали инсталляцию в память о жителях города, погибших во время российской оккупации в марте 2022 года. Об этом сообщает Бучанский городской голова Анатолий Федорук в Фейсбуке.



Инсталляцию установили перед входом в городской парк.



«Помним всех поименно. Приглашаю присоединиться, чтобы вместе почтить память обо всех убитых россиянами бучанцах. Их у нас 501. Эта мера нацелена привлечь внимание всех сообществ к тем преступлениям, которые страна-оккупант совершала в нашем городе. Это нельзя забыть и нельзя простить. Поэтому мы продолжаем напоминать миру о военном трибунале», — говорится в сообщении.



В городе также прошел вечер памяти о погибших жителях.



«Это первое такое мероприятие по увековечиванию погибших в Бучанской общине. И только в таком единении мы можем пережить эту потерю», – написал Федорук.

Фото: facebook.com/buchagolova

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