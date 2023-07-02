У Бучі встановили інсталяцію на згадку про вбитих окупантами жителів міста

У Бучі перед входом до міського парку встановили інсталяцію на згадку про мешканців міста, які загинули під час російської окупації.

Фото: facebook.com/buchagolova

У Бучі створили інсталяцію на згадку про мешканців міста, які загинули під час російської окупації у березні 2022 року. Про це повідомляє Бучанський міський голова Анатолій Федорук у Фейсбуці.

Інсталяцію встановили перед входом до міського парку.

«Пам’ятаймо усіх поіменно. Запрошую долучитися, щоб разом вшанувати пам’ять про усіх вбитих росіянами бучанців. Їх у нас 501. Цей захід націлений привернути увагу усіх спільнот до тих злочинів, які країна-окупант вчиняла у нашому місті. Це не можна забути і не можна пробачити. Тому ми продовжуємо нагадувати світу про військовий трибунал», — йдеться у повідомленні.

У місті також відбувся вечір памʼяті про загиблих мешканців.

«Це перший такий захід з ушанування загиблих у Бучанській громаді. І лише в такому єднанні ми можемо пережити цю втрату», - написав Федорук.

Фото: facebook.com/buchagolova

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