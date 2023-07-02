У Львові будують першу в Європі школу за допомогою 3D-друку

У Львові за допомогою технології 3D-друку зведуть новий корпус школи, аби у ній змогла навчатися більша кількість учнів.

Фото з відкритих джерел

У Львові будують школу за допомогою 3D-друку. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



«3D-принтером зводять новий корпус школи, яка вже діє, але стала затісною для дітей. У новому приміщенні навчатимуться 100 учнів молодших класів», — йдеться у повідомленні.



За словами Федорова, така технологія дає змогу точніше використовувати ресурси та скорочувати витрати на матеріали. Відтак, для керування та контролю за роботом-друкарем потрібна команда всього з трьох осіб.



Проєкт з будівництво школи за допомогою 3D-друку стане першим у Європі.



Будівництво корпусу стартувало в кінці травня 2023 року. Це буде новий навчальний корпус для першокласників школи № 23. Загалом відкриття корпусу заплановано на 1 січня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що у Києві хочуть звести футуристичну зупинку-укриття за технологією 3D-друку.

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